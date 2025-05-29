Самой молодой жертве было 9 лет: новые данные о пострадавших из-за наезда в толпу в Ливерпуле

Ужасной инцидент случился в Англии во время парада болельщиков Ливерпуля, которые праздновали чемпионство в АПЛ. Автомобиль на скорости протаранил толпу, травмировав большое количество людей.

По обновленным данным возросло количество пострадавших в результате наезда автомобиля в толпу болельщиков Ливерпуля. Известно о 79 человек, получившие травмы разной степени тяжести, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Количество пострадавших в Ливерпуле возросло

По данным полиции, все пострадавшие являются британцами. Семеро из них находятся в больнице. Сейчас они остаются в стабильном состоянии.

Известно, что самой молодой жертве ужасного ДТП – девять лет, а самому старшему исполнилось 78 лет.

Полиция Мерсисайда арестовала 53-летнего британца, который совершил наезд. Его подозревают в покушении на убийство, опасном вождении и вождении в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители не уточняют, какой именно наркотик употреблял задержанный.

Полиция считает, что автомобиль, который сбил пешеходов, мог следовать за бригадой скорой помощи, которая оказывала помощь человеку с сердечным приступом.

Напомним, что инцидент произошел в Ливерпуле вечером в понедельник, 26 мая. Сотни тысяч болельщиков "мерсисайдцев" вышли праздновать чемпионство своих любимцев. Во время парада автомобиль въехал в огромную толпу фанатов, травмировав большое количество людей.