В воскресенье, 17 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги1 Нант – ПСЖ. В заявку на поединок попал украинец Илья Забарный.

Поединок на стадионе "Стад де ла Божуар" в Нанте начнется в 21:45 по киевскому времени. Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами, пишет 24 Канал.

Попал ли Забарный в стартовый состав ПСЖ?

Наставник "парижан" Луис Энрике довольно неожиданно доверил место в стартовой одиннадцатке Илье Забарному. Украинец с первых минут начнет игру против Нанта.

Состав ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Лукас Эрнандес, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Барколя

Этот матч станет дебютным для Забарного. В поединке за Суперкубок УЕФА украинец не попал в заявку на поединок, ведь лишь накануне подписал контракт. После матча с Тоттенхэмом капитан "парижан" Маркиньос отдал медаль украинцу, чтобы он почувствовал свою причастность к команде.

Напомним, что Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ 12 августа 2025 года. Борнмут получил за своего защитника компенсацию в 63 миллиона евро.