Наполи и Интер сыграют чемпионский матч в Серии А: кто фаворит в борьбе за Скудетто

Неаполитанцы и миланцы выглядят не самым лучшим образом в последнее время, но их борьба за чемпионство выглядит ожесточенно. В нее также может вмешаться Аталанта.

В ближайшие выходные в чемпионате Италии 2024-2025 пройдут матчи 27 тура Серии А. Центральной игрой не только уик-энда, а и всего турнира, станет битва между Наполи и Интером, сообщает 24 Канал. Начало– 1 марта в 19:00 по киевскому времени.

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Бой за Скудетто

Неаполитанцы со старта показали свое намерение вернуть себе Скудетто, которую они взяли в 2023 году. Клуб назначил Антонио Конте главным тренером, а также выиграл 8 из 10 матчей в начале.

Это позволяло команде долгое время лидировать в таблице., причем даже с хорошим отрывом от преследователей. Но в феврале Наполи посыпался, взяв всего три балла в четырех встречах.

Это и позволило действующему чемпиону Интера догнать коллектив Конте. При этом сами "неррадзури" уже четырежды потеряли очки в 2025 году., однако смогли опередить Наполи на один балл перед очной битвой.

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Неаполитанцам нужно побеждать в чемпионском матче, ведь подопечные Конте еще и дома играют. Впрочем фаворитом в этой игре считают именно Интер, чья победа оценивается в 2, 44.

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На успех Наполи и ничью выставлен одинаковый коэффициент– по 3, 15. При этом эксперты ожидают еще и слабой результативности в матче. Коэффициент на "тотал менее 2, 5" составляет 1, 72, тогда как ТВ2, 5– 2, 19.

Главные фавориты на забитый гол:

Лаутаро Мартинес (Интер) – 2, 75

Ромелу Лукаку (Наполи) – 3, 20

Маркус Тюрам (Интер) – 3, 30

Марко Арнаутович (Интер) – 3, 75

Ноа Окафор (Наполи) – 4, 00

Хакан Чалханоглу (Интер) – 4, 00

Джованни Симеоне (Наполи) – 4, 00

Джакомо Распадори (Наполи) – 4, 00

Сирил Нгонге (Наполи) – 4, 50

Скотт Мактоминей (Наполи) – 5, 50

До завершения сезона в Серии А остается 12 туров и в чемпионской гонке, кроме Интера и Наполи, еще появилась Аталанта. Бергамаски подтянулись к лидерам и отстают от миланцев на один балл, а от неаполитанцев– в два.

Впрочем, их шансы на Скудетто все равно считаются не очень высокими., 00). Фаворитом на чемпионство является Интер, на него выставлен коэффициент 1, 70. На Наполи– 2, 50. Напомним, что в первом круге Интер и Наполи расписали ничью (1:1).