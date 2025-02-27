В ближайшие выходные в чемпионате Италии 2024-2025 пройдут матчи 27 тура Серии А. Центральной игрой не только уик-энда, а и всего турнира, станет битва между Наполи и Интером, сообщает 24 Канал. Начало– 1 марта в 19:00 по киевскому времени.
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Бой за Скудетто
Неаполитанцы со старта показали свое намерение вернуть себе Скудетто, которую они взяли в 2023 году. Клуб назначил Антонио Конте главным тренером, а также выиграл 8 из 10 матчей в начале.
Это позволяло команде долгое время лидировать в таблице., причем даже с хорошим отрывом от преследователей. Но в феврале Наполи посыпался, взяв всего три балла в четырех встречах.
Это и позволило действующему чемпиону Интера догнать коллектив Конте. При этом сами "неррадзури" уже четырежды потеряли очки в 2025 году., однако смогли опередить Наполи на один балл перед очной битвой.
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Неаполитанцам нужно побеждать в чемпионском матче, ведь подопечные Конте еще и дома играют. Впрочем фаворитом в этой игре считают именно Интер, чья победа оценивается в 2, 44.
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На успех Наполи и ничью выставлен одинаковый коэффициент– по 3, 15. При этом эксперты ожидают еще и слабой результативности в матче. Коэффициент на "тотал менее 2, 5" составляет 1, 72, тогда как ТВ2, 5– 2, 19.
Главные фавориты на забитый гол:
- Лаутаро Мартинес (Интер) – 2, 75
- Ромелу Лукаку (Наполи) – 3, 20
- Маркус Тюрам (Интер) – 3, 30
- Марко Арнаутович (Интер) – 3, 75
- Ноа Окафор (Наполи) – 4, 00
- Хакан Чалханоглу (Интер) – 4, 00
- Джованни Симеоне (Наполи) – 4, 00
- Джакомо Распадори (Наполи) – 4, 00
- Сирил Нгонге (Наполи) – 4, 50
- Скотт Мактоминей (Наполи) – 5, 50
До завершения сезона в Серии А остается 12 туров и в чемпионской гонке, кроме Интера и Наполи, еще появилась Аталанта. Бергамаски подтянулись к лидерам и отстают от миланцев на один балл, а от неаполитанцев– в два.
Впрочем, их шансы на Скудетто все равно считаются не очень высокими., 00). Фаворитом на чемпионство является Интер, на него выставлен коэффициент 1, 70. На Наполи– 2, 50. Напомним, что в первом круге Интер и Наполи расписали ничью (1:1).