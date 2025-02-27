Найближчими вихідними в чемпіонаті Італії 2024-2025 пройдуть матчі 27 туру Серії А. Центральною грою не тільки вікенду, а і всього турніру, стане битва між Наполі та Інтером, повідомляє 24 Канал. Початок – 1 березня о 19:00 за київським часом.

До теми Отримав удар у скроню: дворазовий чемпіон Італії знепритомнів під час матчу Серії А

Бій за Скудетто

Неаполітанці зі старту показали свій намір повернути собі Скудетто, яке вони взяли у 2023 році. Клуб призначив Антоніо Конте головним тренером, а також виграв 8 з 10-ти матчів на початку.

Це дозволяло команді довгий час лідирувати в таблиці, причому навіть з непоганим відривом від переслідувачів. Але у лютому Наполі посипався, взявши всього три бали у чотирьох зустрічах.

Це і дозволило чинному чемпіону Інтеру наздогнати колектив Конте. При цьому самі "неррадзурі" вже чотири рази втратили очки у 2025 році, проте змогли випередити Наполі на один бал перед очною битвою.

Прогноз Favbet

Неаполітанцям треба перемагати в чемпіонському матчі, адже підопічні Конте ще і вдома грають. Втім фаворитом у цій грі вважають саме Інтер, чия перемога оцінюється у 2,44.

Читайте також Вихованець Динамо в Серії А: 18-річний українець підписав професійний контракт з Аталантою

На успіх Наполі та нічию виставлений однаковий коефіцієнт – по 3,15. При цьому експерти очікують ще і на слабку результативність у матчі. Коефіцієнт на "тотал менше 2,5" становить 1,72, тоді як ТБ2,5 – 2,19.

Головні фаворити на забитий гол:

Лаутаро Мартінес (Інтер) – 2,75

Ромелу Лукаку (Наполі) – 3,20

Маркус Тюрам (Інтер) – 3,30

Марко Арнаутович (Інтер) – 3,75

Ноа Окафор (Наполі) – 4,00

Хакан Чалханоглу (Інтер) – 4,00

Джованні Сімеоне (Наполі) – 4,00

Джакомо Распадорі (Наполі) – 4,00

Сіріл Нгонге (Наполі) – 4,50

Скотт Мактоміней (Наполі) – 5,50

До завершення сезону в Серії А залишається 12 турів і у чемпіонській гонці, окрім Інтера та Наполі, ще з'явилась Аталанта. Бергамаски підтягнулись до лідерів та відстають від міланців на один бал, а від неаполітанців – на два.

Втім їх шанси на Скудетто все одно вважаються не дуже високими (9,00). Фаворитом на чемпіонство є Інтер, на нього виставлений коефіцієнт 1,70. На Наполі – 2,50. Нагадаємо, що у першому колі Інтер та Наполі розписали нічию (1:1).