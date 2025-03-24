Наполи хочет летом приобрести лидера сборной Украины

Итальянский Наполи в летнее трасферное окно нацелен на трансфер полузащитника сборной Украины. Это уже не первая попытка команды подписать лидера.

Уже неоднократно Наполи делало предложения Шахтеру по трансферу Георгия Судакова. Итальянский клуб не оставляет попыток подписать лидера "горняков", пишет 24 канал со ссылкой на Si Gonfia La Rete.

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Наполи хочет подписать Судакова

В летнее трансферное окно итальянский клуб планирует вернуться к варианту приобрести Георгия Судакова.

На летние трансферы руководство "неаполитанцев" должно выделить 150 миллионов евро, и этого должно хватить на несколько сделок, в том числе на покупку лидера Шахтера.

Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл 28 матчей за Шахтер, в которых забил 12 голов и отдал три результативных передачи.

Отметим, что ранее Наполи не удавалось подписать украинца из-за проблем с регистрацией футболистов не из стран ЕС, а также из-за того, что горняки потребовали за игрока большей суммы.