23 декабря, 11:38
Обновлено - 11:41, 23 декабря

Наполи после победы в Суперкубке Италии шокировало "коллаборацией" с украинской компанией

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Наполи победило Болонью в финале Суперкубка Италии со счетом 2:0, где дублем отметился Давид Нерес.
  • После матча Наполи опубликовало видео с "Новой почтой", которое вызвало реакцию среди украинцев.

В понедельник, 22 декабря, состоялся финал Суперкубка Италии по футболу. В нем встречались Наполи и Болонья.

Неаполитанцы одержали уверенную победу со счетом 2:0. Дублем отметился бывший игрок донецкого Шахтера Давид Нерес и неожиданно это стало не единственным пересечением с Украиной в тот вечер, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Наполи в ТикТок.

Какую "коллаборацию" совершило Наполи?

Пресс-служба действующих чемпионов Италии после завоевания очередного трофея опубликовала забавное видео. Оно точно откликнется украинцам.

В шуточном ролике мужчина передает коробку девушке, в которой вроде бы Суперкубок. При этом она является брендированной от украинской "Новой почты".

Видео с "Новой почтой" от Наполи

Отметим, что в комментариях уже немало украинцев отреагировали на это видео. За считанные часы оно набрало несколько сотен тысяч просмотров.

К слову. Наполи пробилось в финал Суперкубка после победы над Миланом. Тогда был также зафиксирован счет 2:0.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы хотят усилить свой состав игроком сборной Украины. За него они готовы предложить 25 миллионов евро.

Как выступает Наполи в сезоне-2025/2026?

  • Подопечные Антонио Конте пытаются защитить титул чемпиона Италии. После 15 туров они занимают третье место в турнирной таблице Серии A, отставая от лидера Интера на два зачетных балла.

  • В Лиге чемпионов неаполитанцы пока набрали семь очков в шести матчах. Они располагаются на 23-й строчке, которая позволяет сыграть в 1/16 финала.

  • Также Наполи пробилось в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя пары Фиорентина – Комо.

  • В общем неаполитанцы провели в нынешней кампании 24 поединка, в них они одержали 15 побед при семи поражениях, а еще два матча завершились вничью.