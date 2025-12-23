Наполи после победы в Суперкубке Италии шокировало "коллаборацией" с украинской компанией

В понедельник, 22 декабря, состоялся финал Суперкубка Италии по футболу. В нем встречались Наполи и Болонья.

Неаполитанцы одержали уверенную победу со счетом 2:0. Дублем отметился бывший игрок донецкого Шахтера Давид Нерес и неожиданно это стало не единственным пересечением с Украиной в тот вечер, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Наполи в ТикТок.

Какую "коллаборацию" совершило Наполи?

Пресс-служба действующих чемпионов Италии после завоевания очередного трофея опубликовала забавное видео. Оно точно откликнется украинцам.

В шуточном ролике мужчина передает коробку девушке, в которой вроде бы Суперкубок. При этом она является брендированной от украинской "Новой почты".

Видео с "Новой почтой" от Наполи

Отметим, что в комментариях уже немало украинцев отреагировали на это видео. За считанные часы оно набрало несколько сотен тысяч просмотров.

К слову. Наполи пробилось в финал Суперкубка после победы над Миланом. Тогда был также зафиксирован счет 2:0.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы хотят усилить свой состав игроком сборной Украины. За него они готовы предложить 25 миллионов евро.

Как выступает Наполи в сезоне-2025/2026?