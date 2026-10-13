После завершения спортивной карьеры украинская гребчиха неожиданно для себя оказалась во главе китайской команды. Менее чем за полтора года ей удалось подготовить спортсменов к соревнованиям, которые в Китае имеют особое значение, пишет NV.

Довгодько добилась исторического успеха в Китае

Наталья Довгодько завершила карьеру в 2023 году, после чего получила предложение работать тренером в Китае. Украинке доверили сборную провинции Сычуань, перед которой поставили амбициозную задачу – успешно выступить на Всекитайских играх.

Эти соревнования проходят раз в четыре года и имеют огромное значение для китайского спорта. Каждая провинция представляет свою команду, а количество завоеванных наград влияет на распределение финансирования спортивных школ.

Довгодько работала с мужской и женской командами, в состав которых входили спортсмены в возрасте от 16 до 27 лет. По словам украинки, ее подопечные имели хорошую физическую подготовку, однако нуждались в совершенствовании техники.

Времени на подготовку было немного, ведь до старта главных соревнований оставалось чуть больше года. Несмотря на это, украинская специалистка смогла добиться впечатляющего результата.

На Всекитайских играх-2025 гребцы из провинции Сычуань завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Как рассказала Довгодько, это лучший результат провинции в академической гребле за более чем 40 лет. Ранее ее представители максимум доходили до финалов.

Как украинка адаптировалась к работе в Китае

Довгодько призналась, что после завершения карьеры у нее практически не было времени скучать по выступлениям. Работа с большим количеством спортсменов, проведение семинаров для гребцов и тренеров, а также необходимость быстро разобраться в проблемах команды полностью заполнили ее график.

Дополнительным вызовом стало общение на английском языке. Переводчик украинки не обладал достаточными знаниями в гребле, поэтому сначала его пришлось ознакомить со спортивной терминологией.

Тренерская работа оказалась настолько насыщенной, что Довгодько иногда работала месяцами без выходных. В конце 2025 года она вернулась в Украину и теперь хочет больше времени проводить с семьей.

Напомним, что самым большим достижением Довгодько как спортсменки стала победа на Олимпийских играх-2012 в Лондоне в составе женской парной четверки. Также украинка завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали чемпионата Европы и выиграла Универсиаду.