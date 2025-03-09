Триумфальное выступление: Чепурной выиграл "золото" на Кубке мира по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Назар Чепурной завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Представитель Украины стал победителем соревнований в опорном прыжке.

В воскресенье, 9 марта, в Баку на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике состоялись соревнования в опорном прыжке. В медальном финале выступил представитель сборной Украины Назар Чепурной, пишет 24 Канал.

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Второй подиум Чепурного на Кубке мира в Баку

За выполнение двух прыжков судьи поставили украинцу 14,466 балла. В своем коронном упражнении Назар опередил китайца Хуана Минци на 0,05 балла и завоевал золотую медаль. Третье место на пьедестале занял "нейтральный" белорус Егор Шеремков.

Результаты соревнований в опорном прыжке

1. Назар Чепурной (Украина) – 14,466 балла

2. Хуан Минци (Китай) – 14,14 416

3. Егор Шеремков (–) – 14,099

Напомним, что 8 марта Чепурной завоевал бронзу в вольных упражнениях. Таким образом, на счету украинца две медали на этапе Кубка мира в Баку.

В нынешнем сезоне 22-летний гимнаст также добыл две серебряные медали на этапе Кубка мира в немецком Коттбусе.

Отметим, что в финале упражнений на коне выступал харьковчанин Владислав Гирко. 28-летний гимнаст набрал 13,500 балла и занял шестое место.