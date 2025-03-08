В финале соревнований в вольных упражнениях на Кубке мира в Баку боролись украинцы Назар Чепурной и Юрий Емельянов. Успешным оказалось выступление Чепурного, который завоевал бронзовую медаль, пишет 24 Канал.

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Третья медаль Чепурного в сезоне

За свое выступление Назар Чепурной получил от судей 13,633 балла. Благодаря этому результату украинец поднялся на третью ступеньку пьедестала.

Еще один представитель сборной Украины Юрий Емельянов занял седьмое место. Он набрал 11,933 балла.

Победителем соревнований стал "нейтральный" белорус Егор Шеремков. Серебряная медаль досталась Милода Карими из Казахстана.

Результат соревнований в вольных упражнениях

1. Егор Шеремков – 14,600

2. Милад Карими (Казахстан) – 14,300

3. Назар Чепурной (Украина) – 13,633

...

7. Юрий Емельянов (Украина) – 11,933

Для Назара Чепурного этот подиум стал десятым на уровне этапов Кубка мира. На счету 22-летнего гимнаста два "золота", семь серебряных наград и одна "бронза". В нынешнем сезоне Назар завоевал две серебряные медали на этапе в немецком Коттбусе.

Отметим, что 9 марта украинские гимнасты будут бороться за медали в опорном прыжке и упражнениях на коне.

Ранее мы рассказывали, что тренера Ильи Ковтуна Ирину Горбачеву номинировали на тренера года от European Gymnastics. Однако в дальнейшем они не будут представлять Украину. Сейчас Ковтун и Горбачева оформляют документы на получение хорватского гражданства.