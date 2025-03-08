У фіналі змагань у вільних вправах на Кубку світу в Баку боролися українці Назар Чепурний та Юрій Ємельянов. Успішним виявився виступ Чепурного, який виборов бронзову медаль, пише 24 Канал.

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Третя медаль Чепурного в сезоні

За свій виступ Назар Чепурний отримав від суддів 13,633 бала. Завдяки цьому результату українець піднявся на третю сходинку п'єдесталу.

Ще один представник збірної України Юрій Ємельянов посів сьоме місце. Він набрав 11,933 бала.

Переможцем змагань став "нейтральний" білорус Єгор Шеремков. Срібна медаль дісталася Міладу Карімі з Казахстану.

Результат змагань у вільних вправах

1. Єгор Шеремков – 14,600

2. Мілад Карімі (Казахстан) – 14,300

3. Назар Чепурний (Україна) – 13,633

...

7. Юрій Ємельянов (Україна) – 11,933

Для Назара Чепурного цей подіум став десятим на рівні етапів Кубка світу. На рахунку 22-річного гімнаста два "золота", сім срібних нагород та одна "бронза". У нинішньому сезоні Назар здобув дві срібні медалі на етапі у німецькому Коттбусі.

Зазначимо, що 9 березня українські гімнасти боротимуться за медалі в опорному стрибку та вправах на коні.

Раніше ми розповідали, що тренерку Іллі Ковтуна Ірину Горбачова номінували на тренера року від European Gymnastics. Проте надалі вони не будуть представляти Україну. Наразі Ковтун та Горбачова оформлюють документи на отримання хорватського громадянства.