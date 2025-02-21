Європейський гімнастичний союз на своєму офіційному сайті запустив голосування за підсумком 2024 року. На перемогу у номінації найкращого тренера року претендує Ірина Горбачова, пише 24 Канал з посиланням на European Gymnastics.

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Європейська гімнастика відзначила успіхи Горбачової

Ірина Горбачова зробила ім'я завдяки успіхам свого підопічного Іллі Ковтуна. Український гімнаст здобув два особисті титули чемпіона Європи. Крім того, Горбачова допомогла українській команді здобути другий титул чемпіона Європи в командному заліку.

Вона одна з небагатьох жінок, яка працює у чоловічій гімнастиці на міжнародному рівні. Горбачова демонструє пристрасть у змаганнях та поза ними, йдеться на сайті організації.

Нагадаємо, що у січні 2025 року стало відомо, що Ірина Горбачова та срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун подали документи на зміну громадянства. Спортсмен та його тренерка планують представляти на міжнародній арені збірну Хорватії.

Такий вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. Проте наразі Ковтун та Горбачова жодного разу не коментували зміну громадянства.