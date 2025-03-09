У неділю, 9 березня, у Баку на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики відбулися змагання в опорному стрибку. У медальному фіналі виступив представник збірної України Назар Чепурний, пише 24 Канал.

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Другий подіум Чепурного на Кубку світу в Баку

За виконання двох стрибків судді поставили українцю 14,466 бала. У своїй коронній вправі Назар випередив китайця Хуана Мінці на 0,05 бала та здобув золоту медаль. Третє місце на п'єдесталі посів "нейтральний" білорус Єгор Шеремков.

Результати змагань в опорному стрибку

1. Назар Чепурний (Україна) – 14,466 бала

2. Хуан Мінці (Китай) – 14,416

3. Єгор Шеремков (–) – 14,099

Нагадаємо, що 8 березня Чепурний завоював бронзу у вільних вправах. Таким чином, на рахунку українця дві медалі на етапі Кубка світу в Баку.

У нинішньому сезоні 22-річний гімнаст також здобув дві срібні медалі на етапі Кубка світу в німецькому Коттбусі.

Зазначимо, що у фіналі вправ на коні виступав харків'янин Владислав Гирко. 28-річний гімнаст набрав 13,500 бала та посів шосте місце.