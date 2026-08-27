Известный гимнаст заявил, что не может тренироваться в "траурной обстановке" в Украине

Назар Чепурный объяснил, почему готовился к чемпионату Европы в Германии. Спортсмен заявил, что в Украине ему сложно тренироваться из-за обстрелов и атмосферы в зале.

Украинский гимнаст рассказал о трудностях подготовки к чемпионату Европы-2026. Победитель континентального первенства признался в интервью "Суспильне Спорт", что к следующему чемпионату мира снова планирует готовиться за пределами Украины.

Чепурному было сложно вернуться в Украину

По словам гимнаста, после сбора в Германии ему было трудно вновь адаптироваться к украинским реалиям – обстрелам и бессонным ночам. Из-за этого Чепурный опасался, что не сможет набрать необходимую форму.

Отдельно спортсмен обратил внимание на ситуацию в тренировочном зале. Он отметил, что из-за смены главного тренера там не было необходимой рабочей атмосферы.

Из-за смены главного тренера рабочей атмосферы там совершенно нет, а для меня это важно – чтобы ребята были заряжены. В постоянной обстановке траура я тренироваться не могу, меня это не мотивирует,

– сказал Чепурный.

Гимнаст также рассказал, что в какой-то момент даже не хотел ехать на чемпионат Европы. Однако поддержка близких, девушки и тренера помогла ему не отказаться от участия.

В Загребе Чепурный в конце концов сумел собраться и выполнил свою работу. Украинец стал чемпионом Европы-2026 в опорном прыжке, завоевав золотую медаль.

Германия помогла вернуть желание тренироваться

Чепурный остался максимально доволен условиями подготовки в Германии. На первом этапе ему помогали клуб и тренер Роландас, а задания от Геннадия Сартинского спортсмен выполнял и присылал тренеру видео.

Вторую часть сбора украинец провел вместе с немецкой сборной на олимпийской базе.

Это вернуло мне желание заниматься гимнастикой,

– подчеркнул спортсмен.

Ранее Чепурный сообщал об отсутствии финансовой поддержки со стороны украинских спортивных структур во время подготовки к Евро. После того как Немецкая федерация гимнастики узнала о ситуации, она добровольно помогла оплатить сбор.

Минспорта в ответ заявило, что на специализированной олимпийской базе в Киевской области созданы необходимые условия для подготовки спортсменов, а подготовка национальной сборной в Украине финансируется в полном объеме.