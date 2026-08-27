Известный гимнаст заявил, что не может тренироваться в "траурной обстановке" в Украине
Назар Чепурный объяснил, почему готовился к чемпионату Европы в Германии. Спортсмен заявил, что в Украине ему сложно тренироваться из-за обстрелов и атмосферы в зале.
Украинский гимнаст рассказал о трудностях подготовки к чемпионату Европы-2026. Победитель континентального первенства признался в интервью "Суспильне Спорт", что к следующему чемпионату мира снова планирует готовиться за пределами Украины.
Чепурному было сложно вернуться в Украину
По словам гимнаста, после сбора в Германии ему было трудно вновь адаптироваться к украинским реалиям – обстрелам и бессонным ночам. Из-за этого Чепурный опасался, что не сможет набрать необходимую форму.
Отдельно спортсмен обратил внимание на ситуацию в тренировочном зале. Он отметил, что из-за смены главного тренера там не было необходимой рабочей атмосферы.
Из-за смены главного тренера рабочей атмосферы там совершенно нет, а для меня это важно – чтобы ребята были заряжены. В постоянной обстановке траура я тренироваться не могу, меня это не мотивирует,
– сказал Чепурный.
Гимнаст также рассказал, что в какой-то момент даже не хотел ехать на чемпионат Европы. Однако поддержка близких, девушки и тренера помогла ему не отказаться от участия.
В Загребе Чепурный в конце концов сумел собраться и выполнил свою работу. Украинец стал чемпионом Европы-2026 в опорном прыжке, завоевав золотую медаль.
Германия помогла вернуть желание тренироваться
Чепурный остался максимально доволен условиями подготовки в Германии. На первом этапе ему помогали клуб и тренер Роландас, а задания от Геннадия Сартинского спортсмен выполнял и присылал тренеру видео.
Вторую часть сбора украинец провел вместе с немецкой сборной на олимпийской базе.
Это вернуло мне желание заниматься гимнастикой,
– подчеркнул спортсмен.
Ранее Чепурный сообщал об отсутствии финансовой поддержки со стороны украинских спортивных структур во время подготовки к Евро. После того как Немецкая федерация гимнастики узнала о ситуации, она добровольно помогла оплатить сбор.
Минспорта в ответ заявило, что на специализированной олимпийской базе в Киевской области созданы необходимые условия для подготовки спортсменов, а подготовка национальной сборной в Украине финансируется в полном объеме.