Оказалось, что ни в правительстве, ни в федерации ему не захотели оказать финансовую помощь, чтобы обеспечить надлежащие условия и добиться максимального результата. В инстаграме Чепурный сначала выступил с резкой критикой чиновников, но затем удалил часть своей публикации, пишет 24 Канал.

Что написал Чепурный о ситуации с подготовкой к Евро

Гимнаст рассказал, что ему пришлось уехать в Германию, потому что в Украине не было условий для полноценных тренировок перед чемпионатом Европы. Он обращался в Министерство спорта и Украинскую федерацию гимнастики с просьбой обеспечить материальную поддержку зарубежного сбора, но получал ответы "завтра".

В итоге спортсмену пришлось самостоятельно оплачивать первую часть подготовки, а от чиновников он так и не получил средств. Помощь оказала Немецкая федерация гимнастики, которая взяла на себя часть расходов.

На этом заканчивается нынешняя редакция поста Чепурного. Но в предыдущей версии он также возмущался тем, что все его действия, направленные на достижение результата для страны, не нашли поддержки со стороны людей, непосредственно ответственных за украинский спорт.

Нет ничего более ничтожного, чем не сделать ничего для этого результата, а после него кричать о победе громче всех. Очень жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы – это, оказывается, слишком много. Но в то же время члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства,

– сначала написал гимнаст, но затем удалил эту часть поста.

Очевидно, в последнем предложении Чепурный намекает на ситуацию с Ильей Ковтуном, который вместо украинского паспорта получил хорватский и уже завоевал для своей новой родины золото чемпионата Европы в многоборье.

Как отреагировали на обвинения Чепурного в федерации

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова, которая, судя по распределению полномочий на сайте УФГ, отвечает именно за мужскую спортивную гимнастику, отказалась объяснять, почему Чепурному не обеспечили надлежащую подготовку к чемпионату Европы.

"Все вопросы к президенту федерации", – написала она в ответ на прямой вопрос в соцсетях. Федерацию возглавляет Ирина Дерюгина.