Пара только этим летом узаконила свои отношения. Теперь именно жена горячо защищает футболиста от упреков болельщиков, пишет 24 Канал.

Что написали о Волошине в сети

Один из болельщиков Динамо в резкой форме выразил надежду, что полузащитника больше не будут приглашать в национальную сборную Украины, а также что он больше не будет выступать в составе киевского клуба.

Разъяренный болельщик назвал Волошина "бесхребетным существом" и "плаксой", а также обвинил футболиста в том, что тот "отбывал номер во время войны" в матче против ПАОКа.

Жена полузащитника Елизавета Кандыба отреагировала в комментарии и посоветовала болельщику "смотреть шире", чтобы понять, что вообще происходило на поле. Она также отметила, что сам фанат и является "существом", если он позволяет себе такие высказывания и только хочет облить кого-то грязью.

Кто такая жена Назара Волошина

Полузащитник женился на Елизавете 11 июня после 5 лет отношений. Клуб поздравил игрока с этим знаменательным событием.

Избранница Волошина старше его на 6 лет. Она является моделью, блогершей и певицей.