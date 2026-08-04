Пара лише цього літа узаконила стосунки. Тепер саме дружина гаряче захищає футболіста від докорів фанів, пише 24 Канал.

Що написали про Волошина в мережі

Один із вболівальників Динамо у різкій формі висловив сподівання, що хавбека більше не запрошуватимуть до національної збірної України, а також він більше не виступатиме у складі київського клубу.

Розлючений фан назвав Волошина "безхребетним створінням" і "плаксою", а також звинуватив у тому, що футболіст "відбував номер під час війни" у матчі проти ПАОКа.

Дружина півзахисника Єлизавета Кандиба прийшла у коментарі і порадила вболівальнику "дивитися ширше", що розуміти, що взагалі відбувалося на полі. Вона також зазначила, що сам фанат і є "створінням", якщо він дозволяє собі такі висловлювання і тільки хоче облити когось брудом.

Хто дружина Назара Волошина

Півзахисник одружився з Єлизаветою 11 червня після 5 років стосунків. Клуб привітав гравця з цією знаменною подією.

Обраниця Волошина старша за нього на 6 років. Вона є моделлю, блогеркою і співачкою.