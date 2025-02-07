Им интересовались в Англии: Динамо продлило контракт с молодым футболистом

Киевский клуб пролонгировал соглашение с Назаром Волошиным на 2,5 года. Футболист является игроком основы молодежной команды и вызвал интерес со стороны клуба Чемпионшипа.

Зимой игроки киевского Динамо пользовались спросом на трансферном рынке. К примеру, Георгий Бущан перебрался в Аль-Шабаб, а Владимир Бражко едва не оказался в Вулверхэмптоне.

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Вклад в будущее

Также был интерес к Назару Волошину, которого хотел арендовать Сандерленд. Однако Динамо отказало в трансфере и оставило вингера у себя на вторую часть сезона.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо, "бело-синие" продлили контракт с Волошиным. Прошлое соглашение действовало до конца 2025 года.

Новый же контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 4 миллиона евро. Назар является воспитанником Металлиста, а с 2016 года играет в системе Динамо.

Я очень счастлив, что продлил контракт с Динамо. Хочу приносить больше побед, забивать больше голов, дарить радость болельщикам. Конечно, хочу победить в чемпионате и Кубке. Будем стараться делать все возможное для побед,

– заявил Назар.

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На профессиональном уровне Волошин дебютировал в 2022 году в составе Кривбасса, куда ушел в аренду. Зимой 2023-го Назар вернулся в Динамо, где стал игроком основной обоймы.

За это время он провел 71 матч в составе киевлян, оформив 13 голов и 15 ассистов. Кроме того, футболист является важной частью молодежной сборной Украины (4 гола в 21-м матче).