Взимку гравці київського Динамо мали попит на трансферному ринку. До прикладу, Георгій Бущан перебрався в Аль-Шабаб, а Володимир Бражко ледь не опинився у Вулверхемптоні.

До теми Динамо відмовилось відпускати гравця в Англію: клуб має шанси потрапити в АПЛ влітку

Вклад у майбутнє

Також був інтерес до Назар Волошина, якого хотів орендувати Сандерленд. Проте Динамо відмовило у трансфері та залишило вінгера у себе на другу частину сезону.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо, "біло-сині" продовжили контракт із Волошиним. Минула угода була чинною до кінця 2025 року.

Новий же контракт розрахований до літа 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 4 мільйони євро. Назар є вихованцем Металіста, а з 2016 року грає в системі Динамо.

Я дуже щасливий, що продовжив контракт з Динамо. Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів, дарувати радість уболівальникам. Звісно, хочу перемогти у чемпіонаті та Кубку. Будемо старатися робити все можливе для перемог,

– заявив Назар.

Читайте також Сандерленд улітку хоче придбати гравця Динамо та збірної України, але за однієї умови

На професійному рівні Волошин дебютував у 2022 році в складі Кривбасу, куди пішов у оренду. Взимку 2023-го Назар повернувся в Динамо, де став гравцем основної обойми.

За цей час він провів 71 матч у складі киян, оформивши 13 голів та 15 асистів. Крім того, футболіст є важливою частиною молодіжної збірної України (4 голи у 21-му матчі).