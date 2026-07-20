Не Польша: сборная Украины приняла решение, где будет проводить домашние матчи Лиги наций

Определено место проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций сезона 2026/2027. Матчи 3-го и 4-го туров "сине-желтые" проведут в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского, который вмещает более 19 тысяч зрителей.

В пятницу, 2 октября, сборная Украины примет сборную Северной Ирландии, а 5 октября встретится со сборной Венгрии. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени, что сообщил телеграм-канал УАФ.

Сборная Украины в Лиге наций: что известно

Свое выступление в турнире украинская сборная начнет с выездных матчей: 25 сентября против Венгрии и 28 сентября против Грузии.

Заключительные матчи группового этапа состоятся в ноябре. 14 ноября украинцы сыграют на выезде с Северной Ирландией, а 17 ноября завершат выступление матчем против Грузии.

Дебют Андреа Мальдери

После неудачного отбора на чемпионат мира 2026 года и отставки Сергея Реброва сборную Украины возглавил итальянец Андреа Мальдера – первый иностранный главный тренер в истории команды, ранее работавший помощником Андрея Шевченко.

Под его руководством "сине-желтые" провели два товарищеских матча: победили Польшу (2:0) и уступили Дании (1:2). Матч с датчанами был досрочно завершен из-за чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением состояния Кристиана Эриксена.