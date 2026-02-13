"Не соответствует принципам": CAS предоставил аргументы судье, которая приняла решение по Гераскевичу
- Арбитражный суд CAS отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК из-за намерения скелетониста использовать шлем с портретами погибших украинских спортсменов, что признали таким, что не соответствует Олимпийской хартии.
- CAS поддержал предложения МОК, которые предусматривали возможность Гераскевичу привлечь внимание к теме на пресс-конференциях и в соцсетях, но без использования шлема во время соревнований.
Иск Владислава Гераскевича против МОК 13 февраля был отклонен. Спортивный арбитражный суд (CAS) убедил своими аргументами судью, принявшую это решение.
Его принимала арбитр из Германии – Аннетт Ромбах. Об этом пишет Суспільне.
Смотрите также "Память – это человечность": фоторепортаж из Милана, где провели акцию в знак поддержки Гераскевича
Как CAS аргументировал дисквалификацию Гераскевича?
Отмечается, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Гераскевича из-за "намерения одеть шлем с изображением портретов украинских спортсменов, погибших на войне".
Как подтверждение этих планов, приводятся слова украинского скелетониста от 10 февраля, что он будет соревноваться в своем "шлеме памяти".
Этот шлем IBSF и МОК признали "таким, что не соответствует Олимпийской хартии и Руководящим принципам относительно выражения взглядов спортсменов".
Арбитр CAS признала "разумными и пропорциональными" правила, которые предложил МОК Гераскевичу ранее – привлечь внимание к теме убитых Россией спортсменов в микс-зоне, на пресс-конференциях, в соцсетях и носить шлем только во время тренировочных заездов.
Целью этого (решение – 24 Канал) является сохранение фокуса Олимпийских игр на выступлениях и спорте, что является общим интересом всех спортсменов, которые годами работали, чтобы выступить на Олимпийских играх, и которые заслуживают безраздельного внимания к своим спортивным выступлениям и успехам,
– заявила Ромбах.
Дисквалификация Гераскевича: что известно
МОК принял решение дисквалифицировать Гераскевича 12 февраля из-за "шлема памяти". На нем изображены 24 украинских спортсмена, которых убила Россия во время войны.
На это решение скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Заседание состоялось 13 февраля. После украинец объявил, что покинет Олимпийские игры, несмотря на решение CAS.
12 февраля президент Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. А спортсмены продолжают выражать поддержку скелетонисту. Например, после соревнований по санному спорту украинская сборная подняла свои шлемы вверх.
А украинский бизнес, в частности Monobank, WhiteBIT, Киевстар ТВ, "1+1 Украина" и OBRIO, поддержали Гераскевича денежными премиями на общую сумму несколько миллионов гривен.