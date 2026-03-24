Не Украина: Шевченко рассказал о сборной, за которую будет болеть в отборе на ЧМ-2026

Уже на этой неделе стартует раунд плей-офф в отборе к чемпионату мира-2026. Среди участников этой стадии будет и сборная Украины.

Команда Сергея Реброва должна пройти двух соперников для попадания на Мундиаль. Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о своих симпатиях в плей-офф, сообщает Goal.

За кого будет болеть Шевченко?

Экс-футбол Милана планирует болеть за сборную Италии, которая не смогла напрямую выйти на Мундиаль. Шевченко отметил роль Гаттузо в команде и сделал свой прогноз на выход Италии.

Дженнаро Гаттузо будет на 100% мотивирован. Но его иногда нужно сдерживать, чтобы он не оказывал слишком большого давления на игроков. Имея так мало времени, он может работать только над менталитетом футболистов. Я думаю, что Италия справится,

– сказал Шевченко.

Что же касается родной сборной, то Андрей отметил важность победы для украинского народа. Президент УАФ заявил следующее: "Относительно Украины, то для нее выход на чемпионат мира был бы осуществлением мечты. Наши люди ждут этот подарок".

С кем Италия сыграет в плей-офф?

Отметим, что Италия не пересечется с Украиной в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Для попадания на турнир "Скуадре Адзурри" необходимо обыграть Северную Ирландию, а также победителя пары Уэльс – Босния и Герцеговина.

Итальянцы являются одной из самых успешных сборных в истории чемпионатов мира. Команда четыре раза выигрывала трофей и еще дважды проигрывала в финалах. Однако на два последних чемпионата мира Италия умудрилась не выйти, проиграв в квалификации.

