Не Украина: Шевченко рассказал о сборной, за которую будет болеть в отборе на ЧМ-2026
- Андрей Шевченко планирует болеть не только за сборную Украины в отборе на ЧМ-2026.
- Наша команда сыграет со Швецией и Польшей или Албанией.
Уже на этой неделе стартует раунд плей-офф в отборе к чемпионату мира-2026. Среди участников этой стадии будет и сборная Украины.
Команда Сергея Реброва должна пройти двух соперников для попадания на Мундиаль. Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о своих симпатиях в плей-офф, сообщает Goal.
За кого будет болеть Шевченко?
Экс-футбол Милана планирует болеть за сборную Италии, которая не смогла напрямую выйти на Мундиаль. Шевченко отметил роль Гаттузо в команде и сделал свой прогноз на выход Италии.
Дженнаро Гаттузо будет на 100% мотивирован. Но его иногда нужно сдерживать, чтобы он не оказывал слишком большого давления на игроков. Имея так мало времени, он может работать только над менталитетом футболистов. Я думаю, что Италия справится,
– сказал Шевченко.
Что же касается родной сборной, то Андрей отметил важность победы для украинского народа. Президент УАФ заявил следующее: "Относительно Украины, то для нее выход на чемпионат мира был бы осуществлением мечты. Наши люди ждут этот подарок".
С кем Италия сыграет в плей-офф?
Отметим, что Италия не пересечется с Украиной в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Для попадания на турнир "Скуадре Адзурри" необходимо обыграть Северную Ирландию, а также победителя пары Уэльс – Босния и Герцеговина.
Итальянцы являются одной из самых успешных сборных в истории чемпионатов мира. Команда четыре раза выигрывала трофей и еще дважды проигрывала в финалах. Однако на два последних чемпионата мира Италия умудрилась не выйти, проиграв в квалификации.
Что нужно Украине для попадания на ЧМ-2026?
- Наша команда заняла второе место в группе квалификации ЧМ-2026. Украина набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Благодаря этому подопечные Реброва вышли в стыковые матчи. Первым оппонентом нашей команды станет сборная Швеции, с которой сыграем 26 марта в испанской Валенсии, сообщает сайт УАФ.
- В случае победы Украина выйдет в финал плей-офф, где поборется за путевку на ЧМ-2026 против Польши или Албании. Эта игра назначена на 31 марта.
- Сам чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В случае выхода на него Украина окажется в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом.