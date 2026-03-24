Команда Сергія Реброва має пройти двох суперників для потрапляння на Мундіаль. Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про свої симпатії у плей-оф, повідомляє Goal.

За кого вболіватиме Шевченко?

Ексфутбол Мілана планує вболівати за збірну Італії, яка не змогла напряму вийти на Мундіаль. Шевченко відзначив роль Гаттузо у команді та зробив свій прогноз на вихід Італії.

Дженнаро Гаттузо буде на 100% мотивований. Але його інколи потрібно стримувати, щоб він не чинив занадто великого тиску на гравців. Маючи так мало часу, він може працювати лише над менталітетом футболістів. Я думаю, що Італія впорається,

– сказав Шевченко.

Що ж стосується рідної збірної, то Андрій відзначив важливість перемоги для українського народу. Президент УАФ заявив наступне: "Щодо України, то для неї вихід на чемпіонат світу був би здійсненням мрії. Наші люди чекають на цей подарунок".

З ким Італія зіграє у плей-оф?

Відзначимо, що Італія не перетнеться з Україною у плей-оф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на турнір "Скуадрі Адзуррі" необхідно обіграти Північну Ірландію, а також переможця пари Вельс – Боснія і Герцеговина.

Італійці є однією з найбільш успішних збірних в історії чемпіонатів світу. Команда чотири рази вигравала трофей та ще двічі програвала у фіналах. Проте на два останні чемпіонати світу Італія примудрилась не вийти, програвши у кваліфікації.

Що треба Україні для потрапляння на ЧС-2026?