Команда Сергія Реброва має пройти двох суперників для потрапляння на Мундіаль. Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про свої симпатії у плей-оф, повідомляє Goal.
До теми Україна ніколи не проходила плей-оф на чемпіонат світу: чи вдасться розбити прокляття
За кого вболіватиме Шевченко?
Ексфутбол Мілана планує вболівати за збірну Італії, яка не змогла напряму вийти на Мундіаль. Шевченко відзначив роль Гаттузо у команді та зробив свій прогноз на вихід Італії.
Дженнаро Гаттузо буде на 100% мотивований. Але його інколи потрібно стримувати, щоб він не чинив занадто великого тиску на гравців. Маючи так мало часу, він може працювати лише над менталітетом футболістів. Я думаю, що Італія впорається,
– сказав Шевченко.
Що ж стосується рідної збірної, то Андрій відзначив важливість перемоги для українського народу. Президент УАФ заявив наступне: "Щодо України, то для неї вихід на чемпіонат світу був би здійсненням мрії. Наші люди чекають на цей подарунок".
З ким Італія зіграє у плей-оф?
Відзначимо, що Італія не перетнеться з Україною у плей-оф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на турнір "Скуадрі Адзуррі" необхідно обіграти Північну Ірландію, а також переможця пари Вельс – Боснія і Герцеговина.
Італійці є однією з найбільш успішних збірних в історії чемпіонатів світу. Команда чотири рази вигравала трофей та ще двічі програвала у фіналах. Проте на два останні чемпіонати світу Італія примудрилась не вийти, програвши у кваліфікації.
Що треба Україні для потрапляння на ЧС-2026?
- Наша команда посіла друге місце у групі кваліфікації ЧС-2026. Україна набрала 10 очок у квартеті із Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Завдяки цьому підопічні Реброва вийшли у стикові матчі. Першим опонентом нашої команди стане збірна Швеції, з якою зіграєм 26 березня в іспанській Валенсії, повідомляє сайт УАФ.
- В разі перемоги Україна вийде у фінал плей-оф, де побореться за путівку на ЧС-2026 проти Польщі або Албанії. Ця гра призначена на 31 березня.
- Сам чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. В разі виходу на нього Україна опиниться в групі із Нідерландами, Японією та Тунісом.