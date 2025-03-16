На западе полузащитник "рыб" попал в громкий скандал. 33-летнего бразильского футболиста обвиняют в измене любимой, сообщает 24 канал со ссылкой на Portal Leodias.

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Не вернулся домой

Неймара подозревают в измене его беременной девушке Бруни Бьянкарди. По данным источника девушка получила видео с вечеринки, где отдыхал звездный бразилец, находясь в окружении 20 эскортниц.

К тому же игрок Сантоса покинул вечеринку примерно в 10 вечера, заявив, что ему нужно отвезти товарища. Однако бразилец не вернулся домой вплоть до следующего утра.

Отец Неймара убеждал любимую своего сына, что измены не было. Через несколько дней звезда Сантоса и Бруни Бьянкарди появились вместе на праздновании дня рождения сестры бразильца.

К слову. Неймар и Бруни воспитывают троих детей – сына Дави Луку и дочерей Мави и Хелену. Недавно Бьянкарди намекнула, что беременна четвертым ребенком.

Напомним, что Неймар вернулся в Сантос зимой этого года и сыграл 7 матчей за команду. На счету звездного бразильца три забитых мяча и три результативные передачи.