На заході півзахисник "риб" потрапив у гучний скандал. 33-річного бразильського футболіста звинувачують у зраді коханій, повідомляє 24 канал із посиланням на Portal Leodias.

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Не повернувся додому

Неймара підозрюють у зраді його вагітній дівчині Бруні Бьянкарді. За даними джерела дівчина отримала відео з вечірки, де відпочивав зірковий бразилець, знаходячись в оточенні 20 ескортниць.

До того ж гравець Сантоса покинув вечірку приблизно о 10-й вечора, заявивши, що йому потрібно відвезти товариша. Проте бразилець не повернувся додому аж до наступного ранку.

Батько Неймара переконував кохану свого сина, що зради не було. За декілька днів зірка Сантоса та Бруні Бьянкарді з'явились разом на святкуванні дня народження сестри бразильця.

До слова. Неймар та Бруні виховують трьох дітей – сина Даві Луку та доньок Маві й Хелену. Нещодавно Бьянкарді натякнула, що вагітна четвертою дитиною.

Нагадаємо, що Неймар повернувся у Сантос взимку цього року та зіграв 7 матчів за команду. На рахунку зіркового бразильця три забитих м'ячі та три результативні передачі.