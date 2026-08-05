Сантос, в котором бразильская легенда собирается завершить карьеру, вышел в четвертьфинал, обыграв на выезде Ремо. В помещении под трибунами после матча Неймар словно сошел с ума, пишет 24 Канал.

Что случилось с Неймаром

В матче 1/8 финала Кубка Бразилии против Ремо Неймар помог команде вырвать минимальную победу, отличившись ассистом.

Во время матча со стороны болельщиков на трибунах в адрес Неймара раздавалось немало оскорблений и провокаций. Поэтому после финального свистка нервы у футболиста не выдержали.

В помещении под трибунами он начал кричать болельщикам и руководству Ремо: "Вы вылетели!", биться в грудь, показывать на эмблему Сантоса, победно поднимать руки, забавно танцевать и всеми способами пытался досадить тем, кто потерпел поражение. Неймара пытались успокоить, а его оппоненты, кажется, были готовы наброситься на игрока с кулаками.

В конце концов Неймара так и затолкали в раздевалку, избежав насилия и потенциальных дисквалификаций.

Когда Неймар закончит с футболом

На чемпионате мира лучший голеадор в истории сборной Бразилии провел свой последний матч в футболке "селесао". Он даже отличился голом с пенальти в ворота Норвегии, но не спас команду от вылета в 1/8 финала.

На клубном уровне у Неймара есть контракт с Сантосом, который истекает в декабре 2026 года. Сам игрок намекнул, что может повесить бутсы на гвоздь, но сначала должен понять, способен ли он еще помочь своей родной команде.