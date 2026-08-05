Сантос, у якому бразильська легенда збирається завершити кар'єру, пройшов до чвертьфіналу, обігравши на виїзді Ремо. У підтрибунному приміщенні після матчу Неймар наче сказився, пише 24 Канал.

Що сталося з Неймаром

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Бразилії проти Ремо Неймар допоміг команді вирвати мінімальну перемогу, відзначившись асистом.

Під час матчу з боку вболівальників на трибунах на адресу Неймара лунало чимало образ та провокацій. Тож після фінального свистка нерви у футболіста не витримали.

У підтрибунному приміщенні він почав кричати фанам та керівництву Ремо "Ви вилетіли!", бити себе в груди, показувати на емблему Сантоса, переможно підіймати руки, кумедно танцювати і усіма способами намагався дошкулити тим, хто зазнав поразки. Неймара намагалися заспокоїти, а його опоненти, здається, були готові накинутися на гравця з кулаками.

Зрештою Неймара таки заштовхали у роздягальню, уникнувши насильства та потенційних дискваліфікацій.

Коли Неймар закінчить з футболом

На чемпіонаті світу найкращим голеадор в історії збірної Бразилії провів свій останній матч у футболці "селесао". Він навіть відзначився голом з пенальті у ворота Норвегії, але не врятував команду від вильоту в 1/8 фіналу.

На клубному рівні Неймар має контракт із Сантосом, який завершується у грудні 2026 року. Сам гравець натякнув, що може повісити бутси на цвях, але спершу має зрозуміти, чи здатен він ще допомогти своїй рідній команді.