Не сдержал слез: Неймар получил травму в юбилейном матче за Сантос – щемящее видео
- Неймар получил травму в матче Сантос против Атлетико Минейро, покинув поле на 34-й минуте.
- Это был его 100-й домашний матч за Сантос, и бразилец не смог сдержать слез, покидая поле.
- Неймар вернулся в Сантос в январе 2025 года, сыграв за клуб 9 матчей с тремя голами и тремя передачами.
В четверг, 17 апреля, состоялся четвертый тур бразильской Серии А. В одном из матчей чемпионата Сантос принимал Атлетико Минейро.
Игра завершилась победой "рыб" со счетом 2:0. Однако поединок запомнился неприятным эпизодом с участием Неймара, сообщает 24 канал со ссылкой на Actu Foot.
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Что случилось с Неймаром
Звездный Неймар снова получил травму и вынужденно покинул поле на 34-й минуте матча. Уже тогда Сантос обеспечил преимущество, забив дважды в ворота Атлетико Минейро.
33-летний вингер с помощью электрокара покинул поле. Бразилец был в отчаянии и не смог сдержать слез. Это был юбилейный 100 домашний матч Неймара в составе Сантоса
Неймар не сдержал слез: смотрите видео
По информации ESPN, Неймар получил травму левого бедра. Скорее всего у бразильца произошел рецидив, ведь в начале марта получил аналогичное повреждение и выбыл на шесть недель.
Напомним, что Неймар покинул Аль-Хиляль и перебрался в Сантос в январе 2025 года. За это время он успел сыграть в 9 матчах за родной клуб, оформив три гола и три результативные передачи.