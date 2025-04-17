Игра завершилась победой "рыб" со счетом 2:0. Однако поединок запомнился неприятным эпизодом с участием Неймара, сообщает 24 канал со ссылкой на Actu Foot.

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Что случилось с Неймаром

Звездный Неймар снова получил травму и вынужденно покинул поле на 34-й минуте матча. Уже тогда Сантос обеспечил преимущество, забив дважды в ворота Атлетико Минейро.

33-летний вингер с помощью электрокара покинул поле. Бразилец был в отчаянии и не смог сдержать слез. Это был юбилейный 100 домашний матч Неймара в составе Сантоса

Неймар не сдержал слез: смотрите видео

По информации ESPN, Неймар получил травму левого бедра. Скорее всего у бразильца произошел рецидив, ведь в начале марта получил аналогичное повреждение и выбыл на шесть недель.

Напомним, что Неймар покинул Аль-Хиляль и перебрался в Сантос в январе 2025 года. За это время он успел сыграть в 9 матчах за родной клуб, оформив три гола и три результативные передачи.