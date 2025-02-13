Настоящая Joga Bonito: Неймар финтом во время поединка взорвал сеть – эффектное видео

В четверг, 13 февраля, состоялись матчи 9 тура чемпионата Сан-Паулу. В одном из них Коринтианс дома принимал Сантос.

В составе гостей третий поединок после возвращения провел звездный Неймар. Бразилец вновь не отметился результативными действиями, пишет 24 Канал.

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Техника никуда не пропала

Он был заменен на 68-й минуте, однако успел запомниться зрителям своим фирменным дриблингом. Нападающий совершил яркий финт в первом тайме, который уже стал вирусным в сети.

Неймар принял мяч на грудь после длинной передачи, после чего следующим прикосновением к мячу эффектно перебросил полузащитника Коринтианса Родриго Гарро. За считанные часы видео уже набрало более миллиона просмотров.

Яркий финт Неймара: смотрите видео

Интересно. Неймар почти полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы. Несмотря на это, он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

Отметим, что в этом поединке Сантос проиграл со счетом 1:2. Следующую игру команда Неймара проведет 17 февраля против Агуа-Санта.