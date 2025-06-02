Неймара удалили за неспортивный гол в стиле Марадоны: эффектное видео

Бразильский футболист Неймар получил удаление в матче против Ботафого. Футболист забил забавный гол с помощью руки.

В воскресенье, 1 июня, в рамках 11-го тура бразильской Серии А встретились Сантос и Ботафого. Команда Неймара в меньшинстве минимально уступила со счетом 0:1.

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Оставил команду без баллов

На 76-й минуте матча Неймар получил вторую желтую карточку. Это произошло после того, как бразильский футболист отправил мяч в ворота соперника с помощью руки, пишет 24 канал со ссылкой на Papo de Boleiros.

Футболист прокомментировал инцидент, отметив, что отчаянное желание забить гол приводит к ошибкам, а также извинился перед товарищами по команде и болельщиками. В частности, он взял на себя ответственность за потерю трех очков.

Курьезный гол бразильца: смотрите видео

Отметим, что в текущем сезоне Неймар сыграл 12 матчей за Сантос, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.