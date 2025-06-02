Неймара удалили за неспортивный гол в стиле Марадоны: эффектное видео
- Неймар забил гол рукой в матче против Ботафого и получил удаление, оставив команду в меньшинстве.
- Футболист извинился перед командой и болельщиками, отметив, что его желание забить гол привело к ошибке.
- Неймар критиковал первую желтую карточку, заявив, что она была несправедливой.
- В текущем сезоне Неймар сыграл 12 матчей за Сантос, забив три гола и отдав три результативные передачи.
Бразильский футболист Неймар получил удаление в матче против Ботафого. Футболист забил забавный гол с помощью руки.
В воскресенье, 1 июня, в рамках 11-го тура бразильской Серии А встретились Сантос и Ботафого. Команда Неймара в меньшинстве минимально уступила со счетом 0:1.
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Оставил команду без баллов
На 76-й минуте матча Неймар получил вторую желтую карточку. Это произошло после того, как бразильский футболист отправил мяч в ворота соперника с помощью руки, пишет 24 канал со ссылкой на Papo de Boleiros.
Футболист прокомментировал инцидент, отметив, что отчаянное желание забить гол приводит к ошибкам, а также извинился перед товарищами по команде и болельщиками. В частности, он взял на себя ответственность за потерю трех очков.
Курьезный гол бразильца: смотрите видео
Отметим, что в текущем сезоне Неймар сыграл 12 матчей за Сантос, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.