Перед самым турниром национальная команда понесла досадную потерю. На соревнованиях в Канаде "сине-желтым" не поможет звезда киевского Динамо, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

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Кто не сыграет в Канаде

Украинская ассоциация футбола сообщила, что на турнире в Канаде не сыграет игрок Динамо. Владислав Дубинчак пропустит матчи сборной из-за ветрянки.

Владислав Дубинчак ранее попал в список игроков от Сергея Реброва, которые должны были отправиться на турнир.

К слову. Сборная Украины сыграет против Канады и Новой Зеландии. Матчи состоятся 7 июня и 11 июня, соответственно.

Кроме Владислава Дубинчака, в заявку попали 8 защитников. Это Евгений Чеберко, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Александр Тимчик, Максим Таловеров, Богдан Михайличенко и Александр Мартынюк.

Ранее стало известно, что Александр Назаренко пропустит турнир в Канаде. Игрок Полесья травмировался перед последним туром УПЛ.