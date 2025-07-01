В сети приобрел популярность тренд, в котором девушки показывают первые сообщения от своих любимых. К нему присоединилась невеста Константина Вивчаренко Альяна, пишет 24 Канал.
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Как Вивчаренко познакомился со своей невестой
Милой историей любви Альяна поделилась в своем тиктоке. В коротком видео она опубликовала первую переписку с Вивчаренко.
Так что знакомство Константина со своей девушкой состоялось в инстаграме. Причем Альяна призналась, что не любит знакомиться через социальные сети.
- – Приветик.
- – Привет.
- – Как настроение? Не против познакомиться?
- – Все хорошо, спасибо. Я, конечно, скептически отношусь к инстаграм-знакомствам, но будем знакомы.
- – Интересно узнать, почему так?
- – Как кот в мешке.
Первое общение Овчаренко с возлюбленной / фото с тиктока
Что известно о девушке Вивчаренко
- Альяна Шекерли родилась в Крыму. Она представительница крымскотатарского народа.
- Она активная пользовательница социальных сетей и делится с подписчиками подробностями своей жизни.
- Альяна работает косметологом. Начиная с 2020 года проживает в Киеве.
- В октябре 2024 года динамовец Константин Вивчаренко сделал Альяне романтическое предложение.