У мережі набув популярності тренд, в якому дівчата показують перші повідомлення від своїх коханих. До нього долучилася наречена Костянтина Вівчаренка Альяна, пише 24 Канал.
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Як Вівчаренко познайомився зі своєю нареченою
Милою історією кохання Альяна поділилася у своєму тіктоці. У короткому відео вона опублікувала перше листування з Вівчаренком.
Тож знайомство Костянтина зі своєю дівчиною відбулося в інстаграмі. Причому Альяна зізналася, що не любить знайомитися через соціальні мережі.
- – Привітик.
- – Привіт.
- – Як настрій? Не проти познайомитись?
- – Усе добре, дякую. Я, звичайно, скептично ставлюся до інстаграм-знайомств, але будемо знайомі.
- – Цікаво дізнатися, чому так?
- – Як кіт у мішку.
Перше спілкування Вівчаренка з коханою / фото з тіктока
Що відомо про дівчину Вівчаренка
- Альяна Шекерлі народилася в Криму. Вона представниця кримськотатарського народу.
- Вона активна користувачка соціальних мереж та ділиться з підписниками подробицями свого життя.
- Альяна працює косметологом. Починаючи з 2020 року проживає у Києві.
- У жовтні 2024 року динамівець Костянтин Вівчаренко зробив Альяні романтичну пропозицію.