У мережі набув популярності тренд, в якому дівчата показують перші повідомлення від своїх коханих. До нього долучилася наречена Костянтина Вівчаренка Альяна, пише 24 Канал.

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Як Вівчаренко познайомився зі своєю нареченою

Милою історією кохання Альяна поділилася у своєму тіктоці. У короткому відео вона опублікувала перше листування з Вівчаренком.

Тож знайомство Костянтина зі своєю дівчиною відбулося в інстаграмі. Причому Альяна зізналася, що не любить знайомитися через соціальні мережі.

– Привітик.

– Привіт.

– Як настрій? Не проти познайомитись?

– Усе добре, дякую. Я, звичайно, скептично ставлюся до інстаграм-знайомств, але будемо знайомі.

– Цікаво дізнатися, чому так?

– Як кіт у мішку.

Перше спілкування Вівчаренка з коханою / фото з тіктока

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