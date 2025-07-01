У мережі набув популярності тренд, в якому дівчата показують перші повідомлення від своїх коханих. До нього долучилася наречена Костянтина Вівчаренка Альяна, пише 24 Канал.

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Як Вівчаренко познайомився зі своєю нареченою

Милою історією кохання Альяна поділилася у своєму тіктоці. У короткому відео вона опублікувала перше листування з Вівчаренком.

Тож знайомство Костянтина зі своєю дівчиною відбулося в інстаграмі. Причому Альяна зізналася, що не любить знайомитися через соціальні мережі.

  • – Привітик.
  • – Привіт.
  • – Як настрій? Не проти познайомитись?
  • – Усе добре, дякую. Я, звичайно, скептично ставлюся до інстаграм-знайомств, але будемо знайомі.
  • – Цікаво дізнатися, чому так?
  • – Як кіт у мішку.

Перше спілкування Вівчаренка з коханою / фото з тіктока

Що відомо про дівчину Вівчаренка

  • Альяна Шекерлі народилася в Криму. Вона представниця кримськотатарського народу.
  • Вона активна користувачка соціальних мереж та ділиться з підписниками подробицями свого життя.
  • Альяна працює косметологом. Починаючи з 2020 року проживає у Києві.
  • У жовтні 2024 року динамівець Костянтин Вівчаренко зробив Альяні романтичну пропозицію.