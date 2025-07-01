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Sport News 24 Футбол Кот в мешке: невеста футболиста Динамо поделилась историей знакомства
1 июля, 19:31
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Кот в мешке: невеста футболиста Динамо поделилась историей знакомства

Сергей Шаховец
Основні тези
  • Константин Вивчаренко из Динамо познакомился со своей девушкой Альяной через Instagram, хотя она скептически относится к знакомствам в соцсетях.
  • Альяна Шекерли, крымская татарка и косметолог, проживает в Киеве с 2020 года и активно делится своей жизнью в соцсетях.

Защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко в октябре прошлого года сделал предложение очаровательной Альяне. О своей истории любви девушка рассказала в социальной сети.

В сети приобрел популярность тренд, в котором девушки показывают первые сообщения от своих любимых. К нему присоединилась невеста Константина Вивчаренко Альяна, пишет 24 Канал.

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Как Вивчаренко познакомился со своей невестой

Милой историей любви Альяна поделилась в своем тиктоке. В коротком видео она опубликовала первую переписку с Вивчаренко.

Так что знакомство Константина со своей девушкой состоялось в инстаграме. Причем Альяна призналась, что не любит знакомиться через социальные сети.

  • – Приветик.
  • – Привет.
  • – Как настроение? Не против познакомиться?
  • – Все хорошо, спасибо. Я, конечно, скептически отношусь к инстаграм-знакомствам, но будем знакомы.
  • – Интересно узнать, почему так?
  • – Как кот в мешке.

Первое общение Овчаренко с возлюбленной / фото с тиктока

Что известно о девушке Вивчаренко

  • Альяна Шекерли родилась в Крыму. Она представительница крымскотатарского народа.
  • Она активная пользовательница социальных сетей и делится с подписчиками подробностями своей жизни.
  • Альяна работает косметологом. Начиная с 2020 года проживает в Киеве.
  • В октябре 2024 года динамовец Константин Вивчаренко сделал Альяне романтическое предложение.