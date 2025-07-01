Кот в мешке: невеста футболиста Динамо поделилась историей знакомства

Защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко в октябре прошлого года сделал предложение очаровательной Альяне. О своей истории любви девушка рассказала в социальной сети.

В сети приобрел популярность тренд, в котором девушки показывают первые сообщения от своих любимых. К нему присоединилась невеста Константина Вивчаренко Альяна, пишет 24 Канал.

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Как Вивчаренко познакомился со своей невестой

Милой историей любви Альяна поделилась в своем тиктоке. В коротком видео она опубликовала первую переписку с Вивчаренко.

Так что знакомство Константина со своей девушкой состоялось в инстаграме. Причем Альяна призналась, что не любит знакомиться через социальные сети.

– Приветик.

– Привет.

– Как настроение? Не против познакомиться?

– Все хорошо, спасибо. Я, конечно, скептически отношусь к инстаграм-знакомствам, но будем знакомы.

– Интересно узнать, почему так?

– Как кот в мешке.

Первое общение Овчаренко с возлюбленной / фото с тиктока

Что известно о девушке Вивчаренко