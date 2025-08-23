Джорджина Родригес в своем инстаграме опубликовала горячие фотографии с отдыха. Невероятную возлюбленную Криштиану Роналду назвали "богиней соблазна", сообщает 24 канал.

Читайте также Роналду переписал историю футбола, установив уникальное достижение

Как выглядит Родригес?

Новые фотографии Джорджины Родригес могут затмить разум. Аргентинская модель поделилась сексуальными фото в смелом и обольстительном образе, а закат над Красным морем добавил кадрам еще большей соблазнительности.

Джорджина Родригес предстала перед камерой в белых шортах и топе. Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась великолепной фигурой и пышными, соблазнительными формами, стоя прямо в воде.

Джорджина Родригес на пляже / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся в отношениях почти 10 лет и воспитывают пятерых детей. Недавно португальский футболист сделал предложение аргентинской модели.

Ранее сообщали о том, что Даша Квиткова поделилась очень горячими фото с отдыха в Одессе. Владимир Бражко из киевского Динамо отреагировал на публикацию своей возлюбленной.