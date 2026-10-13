Нет стран, которые выступали бы против российских спортсменов, – президент European Aquatics

Президент European Aquatics Антонио Сильва посетил Россию по приглашению подпадающего под санкции главы Российской федерации водных видов спорта Дмитрия Мазепина. Он сообщил, что обсуждение вопроса о проведении международных соревнований в России продолжается.

В комментарии пропагандистам из "Матч ТВ" он заявил, что находится в постоянном взаимодействии с российской стороной.

Сильва вспомнил об Украине

"Теперь я увидел, насколько развиты водные виды спорта в вашей стране. Мы рады, что российские спортсмены вернулись на турниры. К сожалению, пока нет точной даты, когда в России снова будут проходить международные соревнования. Мы обсуждаем этот вопрос", – сказал Сильва.

Президент European Aquatics рассказал об условиях, которые должна выполнить Россия для проведения турниров.

"Для организации качественного международного турнира необходимо учитывать ряд факторов. Прежде всего, это наличие хорошей инфраструктуры, желание провести соревнования, обеспечение безопасности и благополучия всех участников. Кроме того, важно, чтобы другие страны были готовы приехать туда, где проводится турнир", – отметил он.

Сильва заявил о том, что нет стран, выступающих против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Что касается второй части вопроса, то нет стран, которые выступали бы против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Существуют определенные опасения, связанные с обеспечением безопасности при организации соревнований. Это естественно, поскольку необходимо учитывать реальные условия проведения турниров. Причем речь идет не только о России, но и о других странах, например, об Украине. Вопросы безопасности должны рассматриваться с учетом конкретной ситуации,

– сказал Сильва.

Россию полностью допустили к участию в водных видах спорта

Напомним, в апреле 2026 года Международная федерация водных видов спорта полностью сняла санкции с россиян. Это решение касается всех водных видов спорта, но спортсмены должны пройти допинг-контроль, организованный ITA.

В организации заявили, что возвращение россиян в соревнования среди взрослых является следующим шагом после снятия санкций на молодежном и юниорском уровнях.

Добавим, что в июле 2026 года исполнительный комитет МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил предыдущие рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.