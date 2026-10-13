У коментарі пропагандистам з "Матч ТВ" він заявив, що перебуває у постійній взаємодії з російською стороною.

Сілва згадав про Україну

"Тепер я побачив, наскільки водні види спорту розвинені у вашій країні. Ми раді, що російські спортсмени повернулися до турнірів. На жаль, поки що немає точного терміну, коли в Росії знову проходитимуть міжнародні змагання. Ми обговорюємо це питання", – сказав Сілва.

Президент European Aquatics розповів про умови, які має виконати Росія для проведення турнірів.

"Для організації якісного міжнародного турніру необхідно враховувати низку факторів. Насамперед це наявність гарної інфраструктури, бажання провести змагання, забезпечення безпеки та благополуччя всіх учасників. Окрім того, важливо, щоб інші країни були готові приїхати туди, де проводиться турнір", – зазначив він.

Сілва заявив про відсутність країн, які виступають проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Щодо другої частини питання, то немає країн, які виступали б проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Існують певні побоювання, пов'язані із забезпеченням безпеки під час організації змагань. Це природно, оскільки потрібно враховувати реальні умови проведення турнірів. Причому йдеться не лише про Росію, а й про інші країни, наприклад, про Україну. Питання безпеки мають розглядатися з урахуванням конкретної ситуації,

– сказав Сілва.

Росію повністю допустили до водних видів спорту

Нагадаємо, у квітні 2026 року Міжнародна федерація водних видів спорту повністю зняла санкції з росіян. Це рішення стосується всіх водних видів спорту, але спортсмени повинні пройти допінг-контроль, організований ITA.

В організації заявили, що повернення росіян у дорослі змагання є наступним кроком після того, як санкції було знято на молодіжному та юніорському рівні.

Додамо, у липні 2026 року виконавчий комітет МОК тимчасово поновив у правах Олімпійський комітет Росії та скасував попередні рекомендації щодо обмежень для російських спортсменів.