Поединок стал дебютным для новых наставников сборной. Хави возглавил Нидерланды, а Юрген Клопп впервые вывел на поле национальную команду Германии, сообщает 24 Канал.

Нидерланды – Германия 1:1

Голы: Гакпо, 90+2 – Нмеча, 32

Хозяева могли открыть счёт уже в первой половине встречи. Рейндерс подал с углового с левого фланга на ближнюю стойку, откуда Вирджил ван Дейк головой перевел мяч в дальний угол. Однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за фол Брайана Бробби.

На 32-й минуте Германия уже забила легальный гол. Лукас Нмеч лучше сориентировался в штрафной Нидерландов после прострела с правого фланга и отскока мяча.

Гол Нмеча в матче Нидерланды – Германия: смотрите видео от Megogo

Нидерландцы сразу высказали претензии к арбитру и соперникам, ведь Бробби во время атаки оставался лежать на газоне. Вскоре нападающего Сандерленда заменили.

До перерыва команды еще имели отличные возможности. В составе Германии мог удвоить преимущество Адееми, а при Нидерландах опасно атаковали Саммервилл и Гакпо. Однако счет в первом тайме больше не менялся.

Нидерланды смогли отыграться

После перерыва команда Хави гораздо активнее пошла вперед. Нидерландцы больше владели мячом, чаще били по воротам и регулярно оказывали давление у штрафной гостей.

Особенно заметным было преимущество хозяев по угловым. Нидерланды выполнили двенадцать стандартов из углового флажка, тогда как Германия – только один.

Несмотря на территориальное преимущество и многочисленные атаки, нидерландцам долго не удалось пробить оборону соперника. Германия почти сохранила минимальное преимущество до финального свистка, однако хозяев спас игрок Ливерпуля Гакпо, ударом боковыми ножницами эффектно пробивший мимо Тер Штегена.

Таким образом, Юрген Клопп и Хави дебютировали в своих первых матчах во главе сборных по ничьей.

Напомним, перед этим матчем появилась информация, что экснаставник Ливерпуля устроил диктатуру в Бундестиме.