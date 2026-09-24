Поєдинок став дебютним для нових наставників обох збірних. Хаві очолив Нідерланди, а Юрген Клопп уперше вивів на поле національну команду Німеччини, передає 24 Канал.

Нідерланди – Німеччина 1:1

Голи: Гакпо, 90+2 – Нмеча, 32

Господарі могли відкрити рахунок уже в першій половині зустрічі. Рейндерс подав із кутового з лівого флангу на ближню стійку, звідки Вірджил ван Дейк головою перевів м'яч у дальній кут. Однак після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через фол Браяна Броббі.

На 32-й хвилині Німеччина вже забила легальний гол. Лукас Нмеча найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику Нідерландів після прострілу з правого флангу та відскоку м'яча.

Гол Нмеча у матчі Нідерланди – Німеччина: дивіться відео від Megogo

Нідерландці одразу висловили претензії до арбітра та суперників, адже Броббі під час атаки залишався лежати на газоні. Невдовзі нападника Сандерленда замінили.

До перерви команди ще мали чудові нагоди. У складі Німеччини міг подвоїти перевагу Адеємі, а за Нідерланди небезпечно атакували Саммервілл і Гакпо. Проте рахунок до у першому таймі більше не змінювався.

Нідерланди змогли відігратися

Після перерви команда Хаві значно активніше пішла вперед. Нідерландці більше володіли м'ячем, частіше били по воротах і регулярно створювали тиск біля штрафного майданчика гостей.

Особливо помітною була перевага господарів за кутовими. Нідерланди виконали аж дванадцять стандартів із кутового прапорця, тоді як Німеччина – лише один.

Попри територіальну перевагу та численні атаки, нідерландцям тривалий час не вдалося пробити оборону суперника. Німеччина майже зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка, однак господарів врятував гравець Ліверпуля Гакпо, який ударом з лету замкнув передачу ван Боммеля.

Гол Гакпо у матчі Нідерланди – Німеччина: дивіться відео від Megogo

Таким чином, Юрген Клопп та Хаві дебютували у своїх перших матчах на чолі збірних з нічиєї.

Нагадаємо, перед цим матчем з'явилася інформація, що екснаставник Ліверпуля влаштував диктатуру у Бундестім.