Нидерланды установили печальный рекорд чемпионатов мира: четыре вылета без единого поражения

Сборная Нидерландов наглядно демонстрирует, почему в футболе недостаточно просто не проигрывать – нужно уметь выигрывать. "Оранье" удивительным образом терпят фиаско на чемпионатах мира, не имея при этом поражений в основное время.

Эта феноменальная серия продолжается уже почти 20 лет, но никак не помогает команде преодолеть проклятие и наконец-то отпраздновать победу на чемпионате мира. Голландцы снова едут домой непобежденными, но без трофея, пишет 24 Канал.

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В чем заключается антирекорд Нидерландов?

Начиная с чемпионата мира-2010 в Южной Африке Нидерланды не знают поражений на чемпионатах мира в регламентированные 90 минут вот уже на 4 чемпионатах мира подряд.

Тогда "оранье" сыграли 0:0 в финале с испанцами, но пропустили в дополнительное время гол от Андреса Иньесты и упустили трофей. Четыре года спустя в Бразилии голландцы дошли до полуфинала, где после 0:0 в основное и дополнительное время уступили Аргентине в серии пенальти.

В 2018 году голландцев на чемпионате мира не было, а в 2022-м они снова уступили Аргентине в плей-офф, и снова по пенальти. И вот теперь, в 2026-м, против Марокко снова матч на выбывание, снова без поражения за 90 минут, но снова пенальти, после которых приходится паковать чемоданы.

Ни одна другая сборная в истории чемпионатов мира не оставалась без Кубка мира, если на четырех турнирах не знала горечи поражения в основное время.

Что сказал после матча с Марокко Рональд Куман?

Наставник голландской команды уверенно заявил прессе после игры, что ни он, ни футболисты не имеют за что себя упрекнуть.

При этом Куман несколько раздраженно отметил, что все просили его сыграть по схеме с пятью защитниками – и вот, мол, что из этого получилось. Но при этом добавил, что ему на это наплевать, и сожалеть о чем-то он не собирается.