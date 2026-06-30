Марокко уже второй чемпионат мира подряд поражает своей жаждой победы. Африканцы вновь сумели выбить из плей-офф крупную европейскую команду, считавшуюся фаворитом, пишет "24 Канал".

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Нидерланды – Марокко 1:1 (2:3 по пенальти)

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

Свой статус команды с более высокими шансами на выход в следующий этап Нидерланды на самом деле не оправдали: сборная Марокко выглядела интереснее, а "оранжевые" практически ничего не создавали у ворот соперника.

Тем ценнее был гол Коди Гакпо, забитый в середине второго тайма. Вообще нападающего могло и не быть на поле: за пару дней до матча он получил трагическое известие о потере ребенка беременной женой. Голландец проявил невероятный характер и пригодился своей команде именно тогда, когда это было нужно. А после забитого гола не смог сдержаться и расплакался прямо на поле – утешать его подошла вся команда, включая запасных.

Этот гол оставался единственным до начала отсчета добавленного времени, но тогда марокканцы все-таки сумели забить в ответ. Центральный защитник Исса Диоп перевел матч в дополнительное время, где вновь ощущалось преимущество полуфиналистов прошлого чемпионата мира. Показательный факт: у Нидерландов за дополнительные полчаса игры было 0,00 xG.

Пенальти в серии подопечные Рональда Кумана били ужасно: Клюйверт в штангу, Тимбер мимо ворот, а Саммервилл – в сэйв голкипера Буну. Марокканцы тоже дважды попали в штангу и перекладину, но все же Исмаэль Сайбари принес победу своей команде.

С кем дальше сыграет Марокко?

На ЧМ таким образом определилась первая пара 1/8 финала. За выход в четвертьфинал марокканцы сразятся с одной из стран-хозяек чемпионата – Канадой. Матч состоится 4 июля в 20:00 по киевскому времени.