Матч обещал быть интересным, ведь на поле встретились явный фаворит Бразилия и Япония, которая способна приятно удивить на этом турнире. Подробнее об игре расскажет 24 Канал.

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Бразилия – Япония 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29

Первый тайм начался с активных атак сборной Бразилии. Бразильцы владели инициативой, создавали опасные моменты и постоянно искали пути к воротам соперника, однако реализовать свои шансы им не удалось.

Зато на 30-й минуте сборная Японии воспользовалась своим шансом. Кайшу Сано перехватил мяч в центре поля, в одиночку прорвался в штрафную площадку и нанес точный удар. Вратарь бразильцев Алиссон Бекер угадал направление полета мяча, но спасти свою команду не смог.

До конца первого тайма команды больше не забивали, поэтому на перерыв Япония ушла с минимальным преимуществом 0:1.

Гол Японии: смотрите видео от МЕГОГО

В начале второго тайма Бразилия была очень близка к голу, но невероятный сэйв соперника не позволил мячу оказаться в воротах. Впрочем, долго ждать не пришлось: уже на 56-й минуте Каземиро реализовал свой момент и сравнял счет.

Гол Бразилии: смотрите видео

Матч не перешел в овертайм благодаря голу Габриэла Мартинелли, который забил победный мяч на 95-й минуте, уже в компенсированное время второго тайма.

Решающий гол Мартинелли в матче: смотрите видео

Свой следующий матч Бразилия проведет против победителя пары Кот-д'Ивуар – Норвегия.