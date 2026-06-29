Поєдинок обіцяв бути цікавим, адже на полі зустрілися сильний фаворит Бразилія та Японія, яка здатна приємно здивувати на цьому турнірі. Детальніше про гру розповість 24 Канал.

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Бразилія – Японія 2:1

Голи: Каземіро, 56, Мартінеллі, 90+5 – Сано, 29

Перший тайм розпочався з активних атак збірної Бразилії. Бразильці володіли ініціативою, створювали небезпечні моменти та постійно шукали шляхи до воріт суперника, однак реалізувати свої нагоди їм не вдалося.

Натомість на 30-й хвилині збірна Японії скористалася своїм шансом. Кайшу Сано перехопив м'яч у центрі поля, самотужки прорвався до штрафного майданчика та завдав точного удару. Голкіпер бразильців Аліссон Бекер вгадав напрямок польоту м'яча, але врятувати свою команду не зміг.

До завершення першого тайму команди більше не відзначалися, тож на перерву Японія пішла з мінімальною перевагою 0:1.

Гол Японії: дивіться відео від МЕГОГО

На старті другого тайму Бразилія була дуже близькою до гола, але неймовірний порятунок суперника не дозволив м'ячу опинитися у воротах. Втім, довго чекати не довелося, вже на 56-й хвилині Каземіро реалізував свій момент і зрівняв рахунок.

Гол Бразилії: дивіться відео

Матч не перейшов в овертайм завдяки голу Габріела Мартінеллі, який забив переможний м'яч на 95-й хвилині, вже в компенсований до другого тайму час.

Вирішальний гол Мартінеллі у матчі: дивіться відео

Свій наступний матч Бразилія проведе проти переможця пари Кот-д'Івуар – Норвегія.