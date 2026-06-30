Марокко вже другий Мундіаль поспіль вражає своєю жагою до перемоги. Африканці знову змогли вибити у плей-оф велику європейську команду, яка вважалася фаворитом, пише 24 Канал.

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Нідерланди – Марокко 1:1 (2:3 пен.)

Голи: Гакпо, 72 – Діоп, 90+1

Свій статус команди з вищими шансами на потрапляння в наступну стадію Нідерланди насправді не виправдовували: збірна Марокко виглядала цікавіше, а "ораньє" практично нічого не створювали біля воріт суперника.

Тим ціннішим був гол Коді Гакпо, який стався після середини другого тайму. Взагалі нападника могло і не бути на полі: за пару днів до поєдинку він отримав трагічну звістку про втрату дитини вагітною дружиною. Нідерландець проявив неймовірний характер і став в пригоді своїй команді саме тоді, коли було треба. А після взяття воріт не мав сил стриматися і розплакався просто на полі – втішати його підійшла уся команда включно із запасними.

Цей гол залишався єдиним до початку відліку компенсованого часу, але тоді марокканці таки спромоглися забити у відповідь. Центрбек Ісса Діоп перевів матч в екстратайми, де знову відчувалася перевага півфіналістів минулого Мундіалю. Промовистий факт: у Нідерландів за додаткові пів години гри було 0,00 xG.

Пенальті у серії підопічні Роналда Кумана били жахливо: Клюйверт у каркас, Тімбер повз ворота, а Саммервілл із сейвом голкіпера Буну. Марокканці теж двічі поцілили у стійку і поперечину, але все ж Ісмаель Сайбарі приніс перемогу своїй команді.

З ким далі зіграє Марокко?

На Мундіалі таким чином склалася перша пара 1/8 фіналу. За вихід до чвертьфіналу марокканці сперечатимуться з однією з країн-господарок чемпіонату – Канадою. Матч відбудеться 4 липня о 20:00 за Києвом.