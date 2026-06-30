Феноменальна серія тягнеться ще майже 20 років, але ніяк не допомагає команді розбити прокляття і нарешті святкувати успіх на Мундіалі. Нідерландці знову їдуть додому непереможеними, але без трофея, пише 24 Канал.

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У чому полягає антирекорд Нідерландів?

Починаючи з чемпіонату світу-2010 у Південній Африці Нідерланди не мають на Мундіалях жодної поразки у регламентовані 90 хвилин ось вже 4 Мундіалі поспіль.

Тоді "ораньє" зіграли 0:0 у фіналі з іспацями, але пропустили в екстратаймах від Андреса Іньєсти і програли трофей. Чотири роки потому у Бразилії нідерландці дійшли до півфіналу, де після 0:0 в основний і додатковий час програли Аргентині серію пенальті.

У 2018 році нідерландів на Мундіалі не було, а у 2022-ому вони знову поступилися Аргентині в плей-оф, і знову по пенальті. І ось тепер, у 2026-ому, проти Марокко знову матч на виліт, знову без поразки за 90 хвилин, але знову пенальті, після яких доводиться збирати валізи.

Жодна інша збірна в історії Мундіалів не залишалася без здобутого Кубка світу, якщо на чотирьох турнірах не знала гіркоти поразки в основний час.

Що сказав після матчу з Марокко Роналд Куман?

Наставник нідерландської команди впевнено заявив пресі після гри, що ні він, ні футболісти не мають за що собі дорікнути.

При цьому Куман дещо роздратовано відзначив, що усі просили його зіграти за схемою у 5 захисників – і ось, мовляв, що з цього вийшло. Але при цьому додав, що йому на це байдуже, і шкодувати про щось він не збирається.