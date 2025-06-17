Битва за выход в четвертьфинал: где смотреть матч Нидерланды – Украина на молодежном Евро-2025
- Матч молодежного чемпионата Европы по футболу между Украиной и Нидерландами состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Татран" в Прешове.
- Трансляция матча будет доступна на Megogo и Суспільному, победа или ничья обеспечат Украине выход в четвертьфинал.
В среду, 18 июня, состоятся поединка третьего тура молодежного чемпионата Европы по футболу. В одном из них встретятся Украина и Нидерланды.
Игра состоится на стадионе "Татран" в городе Прешов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
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Кто покажет матч Нидерланды – Украина
Поединок между подопечными Унаи Мельгосы и нидерландцами можно будет посмотреть онлайн в Украине. Официальным транслятором молодежного Евро-2025 является Megogo.
Прямая трансляция встречи будет доступна как на ОТТ-платформе компании и на телеканале "Megogo Спорт" в кабельных сетях. Также в свободном доступе встречу в прямом эфире покажет Суспільне.
Отметим, что это будет восьмое очное противостояние между молодежными сборными Украины на Нидерландов. Незначительное преимущество пока имеют "оранжевые" – три победы, две ничьи и столько же поражений.
Важно. Судьба путевки в четвертьфинал полностью зависит от "сине-желтых". Им будет достаточно ничьей, чтобы пробиться в плейоф молодежного Евро-2025.
Напомним, что в предыдущем матче подопечные Унаи Мельгосы встречались с Финляндией. Они одержали победу со счетом 2:0.