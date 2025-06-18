Украина и Нидерланды уже встречались в финале Евро: история матчей перед решающим боем
- Молодежная сборная Украины встретится с Нидерландами на групповом этапе Евро-2025.
- История матчей между Украиной и Нидерландами на молодежном уровне насчитывает 9 встреч.
- Команды даже встречались в финале молодежного Евро в 2006 году.
Команда Унаи Мельгосы близка к попаданию в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы. Для этого "сине-желтым" нужно не проиграть уже довольно знакомому оппоненту.
Молодежная сборная Украины готовится к решающему матчу в группе на Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы будет противостоять сборной Нидерландов, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Решающая игра на Евро-2025: онлайн-трансляция матча Нидерланды – Украина
История встреч
"Сине-желтые" занимают второе место в квартете после поражения от Дании и победы над Финляндией. Для выхода в следующую стадию Украине достаточно не уступить "оранжевым".
В целом же украинцы имеют немалую историю встреч с Нидерландами. Команды на молодежном уровне сыграли 9 очных матчей. Преимущество на стороне нашего соперника:
- 2 победы Украины
- 3 ничьи
- 4 победы Нидерландов
Из этих девяти встреч шесть были официальными, а две – в рамках финальной части молодежного Евро. Обе прошли на дебютном для Украины ЧЕ-2006.
Все очные матчи между молодежными командами Украины и Нидерландов:
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|МАТЧ
|СЧЕТ
|Евро-2006
|группа
|Украина – Нидерланды
|2:1
|Евро-2006
|финал
|Нидерланды – Украина
|3:0
|спарринг (2007 год)
|Нидерланды – Украина
|2:0
|спарринг (2008 год)
|Украина – Нидерланды
|0:0
|Евро-2011
|стыковые матчи
|Нидерланды – Украина
|1:3
|Евро-2011
|стыковые матчи
|Украина – Нидерланды
|0:2
|спарринг (2012 год)
|Нидерланды – Украина
|0:0
|Евро-2019
|квалификация
|Украина – Нидерланды
|1:1
|Евро-2019
|квалификация
|Нидерланды – Украина
|3:0
Тогда команда Алексея Михайличенко в группе победила "оранжевых" со счетом 2:1. В конце концов обе команды дошли до финала Евро, где Нидерландам удалось взять реванш (3:0).
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Через пять лет наша команда смогла не пустить нидерландцев на Евро-2011. Подопечные Павла Яковенко прошли "оранье" в стыковых матчах квалификации благодаря выездным голам – 3:1 в гостях и 0:2 дома.
Напомним, что матч Нидерланды – Украина на молодежном Евро-2025 пройдет 18 июня в словацком Прешове на стадионе "Футбол Татран Арена". Начало – в 19:00 по киевскому времени.