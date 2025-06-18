Украина и Нидерланды уже встречались в финале Евро: история матчей перед решающим боем

Команда Унаи Мельгосы близка к попаданию в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы. Для этого "сине-желтым" нужно не проиграть уже довольно знакомому оппоненту.

Молодежная сборная Украины готовится к решающему матчу в группе на Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы будет противостоять сборной Нидерландов, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Решающая игра на Евро-2025: онлайн-трансляция матча Нидерланды – Украина

История встреч

"Сине-желтые" занимают второе место в квартете после поражения от Дании и победы над Финляндией. Для выхода в следующую стадию Украине достаточно не уступить "оранжевым".

В целом же украинцы имеют немалую историю встреч с Нидерландами. Команды на молодежном уровне сыграли 9 очных матчей. Преимущество на стороне нашего соперника:

2 победы Украины

3 ничьи

4 победы Нидерландов

Из этих девяти встреч шесть были официальными, а две – в рамках финальной части молодежного Евро. Обе прошли на дебютном для Украины ЧЕ-2006.

Все очные матчи между молодежными командами Украины и Нидерландов:

ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ СЧЕТ Евро-2006 группа Украина – Нидерланды 2:1 Евро-2006 финал Нидерланды – Украина 3:0 спарринг (2007 год) Нидерланды – Украина 2:0 спарринг (2008 год) Украина – Нидерланды 0:0 Евро-2011 стыковые матчи Нидерланды – Украина 1:3 Евро-2011 стыковые матчи Украина – Нидерланды 0:2 спарринг (2012 год) Нидерланды – Украина 0:0 Евро-2019 квалификация Украина – Нидерланды 1:1 Евро-2019 квалификация Нидерланды – Украина 3:0

Тогда команда Алексея Михайличенко в группе победила "оранжевых" со счетом 2:1. В конце концов обе команды дошли до финала Евро, где Нидерландам удалось взять реванш (3:0).

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Через пять лет наша команда смогла не пустить нидерландцев на Евро-2011. Подопечные Павла Яковенко прошли "оранье" в стыковых матчах квалификации благодаря выездным голам – 3:1 в гостях и 0:2 дома.

Напомним, что матч Нидерланды – Украина на молодежном Евро-2025 пройдет 18 июня в словацком Прешове на стадионе "Футбол Татран Арена". Начало – в 19:00 по киевскому времени.