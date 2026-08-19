Кириос официально обвинен в употреблении наркотиков. Отныне ему запрещено участвовать в соревнованиях, пишет 24 Канал.

Что известно о допинг-скандале с Кириосом

31-летний спортсмен сдал положительную пробу на кокаин во время турнира ATP 250 на испанской Майорке. Биоматериал был взят 22 июня, а 17 июля лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством, подтвердила наличие следов употребления наркотика.

С 4 августа начинается отсчет обязательного отстранения Кириоса от всех соревнований, он не может присутствовать на турнирах любого уровня под эгидой ATP ни в качестве игрока, ни в качестве тренера.

Кириос имеет право обжаловать решение об отстранении, но пока этим правом не воспользовался.

Почему Ник Кириос известен

Помимо своего скандального характера и провокационного поведения, Кириос имеет и действительно неплохие спортивные достижения. В 2016 году он достиг своей максимальной 13-й позиции в мировом рейтинге.

А в 2022 году австралиец сенсационно вышел в финал Уимблдона, где уступил Новаку Джоковичу.

В последнее время Кириос редко выступал на турнирах и испытал большой спад в рейтинге. Его нынешняя позиция – 919-я. В этом году он провел всего четыре матча, из которых выиграл один. Все матчи проходили на турнирах серии ATP250.