Кіріос офіційно звинувачений у вживанні наркотиків. Відтепер йому заборонено брати участь у змаганнях, пише 24 Канал.

Що відомо про допінг-скандал Кіріоса

31-річний спортсмен здав позитивну пробу на кокаїн під час турніру ATP 250 в іспанській Мальорці. Біоматеріал було взято 22 червня, а 17 липня лабораторія, акредитована Всесвітньої антидопінговою агенцією, підтвердила наявність слідів вживання наркотику.

З 4 серпня починається відлік обов'язкового відсторонення Кіріоса від усіх змагань, він не може бути присутнім на турнірах будь-якого рівня під егідою ATP ні в якості гравця, ні як тренер.

Кіріос має право на оскарження рішення про відсторонення, але він поки ним не скористався.

Чим відомий Нік Кіріос

Окрім свого скандального характеру і провокативної поведінки, Кіріос має і справді непогані спортивні досягнення. У 2016 році він сягнув своєї максимальної 13-ої позиції у світовому рейтингу.

А у 2022-ому австралієць сенсаційно дістався фіналу Вімблдону, де поступився Новаку Джоковичу.

Останнім часом Кіріос рідко виступав на турнірах і зазнав великого падіння у рейтингу. Його нинішня позиція – 919-та. Цьогоріч він провів лише чотири матчі, з яких виграв один. Усі поєдинки відбувалися на змаганнях серії ATP250.